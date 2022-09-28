28 Сентября 2022
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Референдум о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ (2022) | Фото: Центр общественного наблюдения за выборами в Свердловской области

По итогам подсчёта 100% протоколов около 98% жителей ЛНР высказались за присоединение к РФ

98,42% жителей Луганской народной республики проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации.

Как заявила председатель Центральной избирательной комиссии ЛНР Елена Кравченко, таковы итоги подсчёта 100% бюллетеней, сообщает "Интерфакс".

При этом в ДНР высказались 99,23% за вхождение в состав России, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,1%.

Бывший президент России, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что итоги референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях говорят о возвращении этих регионов в Россию. "Референдумы завершились. Итоги очевидны. Добро пожаловать домой, в Россию!" - заявил Медведев.

Теги: референдум, ЛНР, ДНР



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