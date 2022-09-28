28 Сентября 2022
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Происшествия За рубежом
Утечка газа. (2022) | Фото: Министерство обороны Дании

Сроки восстановления работы "Северного потока" оценить невозможно – оператор

Сроки восстановления работы газопровода "Северный поток" сейчас невозможно, заявил оператор проекта Nord Stream AG. По его данным, определено местоположение двух предполагаемых повреждений, они находятся к северо-востоку от острова Бронхольм.

Оператор отмечает, что резкое падение давления сразу в двух трубах "Северного потока" позволяет с уверенностью предполагать, что негерметичность вызвана физическими повреждениями.

Аналогичного мнения придерживаются власти Дании и Швеции. Они склоняются к версии о намеренном повреждении. Так, министр энергетики Дании Дан Йёргенсен заявил, что газопоровод едва ли могли повредить по неосторожности, например, корабельным якорем. Шведские сейсмологи ранее сообщили о фиксации взрывов, за которыми последовала утечка.

Теги: северный поток, повреждение, оператор, диверсия



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