Штат центрального аппарата Роскосмоса сократят на 10%

Пока экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ждет назначения в новый федеральный округ (который, по одной из версий, включит в себя Крым и новые территории РФ), нынешний глава госкорпорации Юрий Борисов сокращает штат центрального аппарата.

Предложение Борисова о сокращении численности сотрудников центрального аппарата Роскосмоса на 10% сегодня поддержал вице-премьер Денис Мантуров.

Также анонсировано появление в Роскосмосе двух новых направлений. Это коммерческие космические услуги для широкого круга пользователей, включая сотрудничество с частными компаниями по производству спутников. И создание электроники для космических аппаратов для дальнейшей конвейерной сборки спутников.