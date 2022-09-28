28 Сентября 2022
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Экономика В России
Юрий Борисов, Ханты-Мансийск (2021) | Фото: uralfo.gov.ru

Штат центрального аппарата Роскосмоса сократят на 10%

Пока экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ждет назначения в новый федеральный округ (который, по одной из версий, включит в себя Крым и новые территории РФ), нынешний глава госкорпорации Юрий Борисов сокращает штат центрального аппарата.

Предложение Борисова о сокращении численности сотрудников центрального аппарата Роскосмоса на 10% сегодня поддержал вице-премьер Денис Мантуров.  

Также анонсировано появление в Роскосмосе двух новых направлений. Это коммерческие космические услуги для широкого круга пользователей, включая сотрудничество с частными компаниями по производству спутников. И создание электроники для космических аппаратов для дальнейшей конвейерной сборки спутников.

Теги: роскосмос, юрий борисов, штат, сокращения



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