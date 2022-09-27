В сети обсуждают фото из Шереметьево с парой, похожей на Сердюкова и Васильеву

В сети обсуждают фотографии, сделанные, судя по всему, в аэропорту Шереметьево: на них запечатлена пара, похожая на экс-министра обороны РФ Анатолия Сердюкова и его спутницу жизни Евгению Васильеву, фигурантку дела о коррупции в "Рособоронэкспорте". Telegram-каналы сразу же заподозрили 60-летнего Сердюкова в стремлении покинуть страну на фоне эскалации российско-украинского конфликта. Также были шутки о возможной мобилизации экс-министра, некоторые комментаторы задавались вопросом о том, не является ли Сердюков носителем гостайны и может ли в этом случае покидать страну в текущих условиях.

Между тем, известно, что еще днем Сердюков точно был в Москве – он в качестве индустриального директора авиационного кластера Ростеха проводил заседание комиссии по развитию сотрудничества между госкорпорацией и республикой Башкортостан (информация об этом мероприятии есть на сайте Ростеха).

На днях военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков в эфире у Владимира Соловьева признавался в ностальгических чувствах к Сердюкову – экс-министру, являвшемуся фигурантом уголовного дела.

"А ты знаешь, я иногда скучаю по Сердюкову. Жёсткий он был", - заявил Сладков, сравнивая бывшего министра с действующим главой Миноброны Сергеем Шойгу.

По словам журналиста, Сердюков был жёстким руководителем, который мог превратить мирное время в военное. А вот у Сергея Шойгу, по мнению Сладкова, есть один изъян: "Он классный мужик на самом деле… Но при всей своей жёсткости всё равно как бы такой, человечный".