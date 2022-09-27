Власти Польши и Болгарии рекомендуют своим гражданам покинуть территорию России

Министерства иностранных дел Польши и Болгарии рекомендовали своим гражданам покинуть территорию России, воздержаться от поездок в страну. В сообщении болгарского МИДа говорится, что это связано с "усложняющейся обстановкой".

"Остающимся на территории России советуем проявлять повышенную бдительность, избегать мест массового скопления людей и внимательно следить за развитием ситуации", - говорится в сообщении на сайте болгарского внешнеполитического ведомства.