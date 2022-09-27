Минцифры запустило сервис подачи заявлений на отсрочку от мобилизации на госуслугах

Минцифры России запустило сервис по приему заявлений на отсрочку для IT-специалистов на сайте госуслуг.

Чтобы получить отсрочку работник аакредитованной в Минцифры компании должен отправить в ведомство пакет документов. В том числе – заверенное электронной подписью письмо директора предприятия.

В сообщении ведомства отмечается, что пока сервис на госуслугах будет доступен только с территории России – во избежание DDoS-атак.

Минцифры после обработки данных будет направлять их в Генштаб ВС РФ. Решение о непривлечении к мобилизации примет Минобороны. Первые списки планируется отправить 29 сентября.