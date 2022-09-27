США не возражают против применения западного оружия в регионах, которые могут войти в состав РФ – Блинкен

Вашингтон не будет возражать против использования западного оружия в регионах Украины, которые после проведения референдумов могут войти в состав России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Ранее и Киев, и Вашингтон заявляли, что существует договоренность, по которой поставляемое Украине западное оружие не должно использоваться в наступательных целях и на территориях России. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что это условие соблюдается, хотя подчеркивал, что территории Донецкой и Луганской республик, а также Крым Киев считает своей территорией. Российские и донбасские военные заявляли, что американское оружие используется для обстрелов ЛНР и ДНР.