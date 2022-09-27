Российский парламент на этой неделе, скорее всего, не будет "принимать" в состав РФ новые регионы

Единой позиции в парламенте России по поводу сроков принятия в состав РФ ДНР, ЛНР и двух украинских областей нет. Вероятно, торопиться с оформлением решения не будут, хотя накануне референдумов высказывания депутатов и сенаторов подогревали уверенность в том, что процесс будет быстрым. Например, на это намекал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В последний же день референдумов (проходили с 23 по 27 сентября) спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не видит необходимости в проведении внепланового заседания палаты в связи с референдумами. По ее словам, сенаторы готовы поддержать итоги референдумов и могут рассмотреть вопрос на плановом заседании 4 октября. Ранее аналогично высказался глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.

В нижней палате нет единства. Так, глава комитета ГД по регламенту Олег Морозов сообщил, что в среду, 28 сентября, совет Госдумы обсудит сроки рассмотрения проектов о принятии новых субъектов в состав РФ. Но в то же время глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов считает, что совет Госдумы завтра вряд ли будет принимать какие-то юридически значимые решения относительно присоединения новых территорий к РФ.