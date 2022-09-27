27 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Очередь на выезде из России в Грузию (2022) | Фото: скриншот из видео с соцсетей

Власти Северной Осетии могут ограничить въезд автомобилей из других регионов

Власти Северной Осетии могут ограничить въезд в регион для автомобилей из других регионов, если у их владельцев нет местной прописки. Это связано с большим скоплением транзитного транспорта по дороге к погранпереходу "Верхний Ларс".

Пробка на сухопутной границе России и Грузии растянулась на несколько десятков километров.

Также власти республики подтвердили, что на границе гражданам, подлежащим мобилизации, могут вручить повестку представители военкомата.

Теги: северная осетия, верхний ларс, граница



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