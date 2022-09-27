Власти Северной Осетии могут ограничить въезд автомобилей из других регионов

Власти Северной Осетии могут ограничить въезд в регион для автомобилей из других регионов, если у их владельцев нет местной прописки. Это связано с большим скоплением транзитного транспорта по дороге к погранпереходу "Верхний Ларс".

Пробка на сухопутной границе России и Грузии растянулась на несколько десятков километров.

Также власти республики подтвердили, что на границе гражданам, подлежащим мобилизации, могут вручить повестку представители военкомата.