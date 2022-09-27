27 Сентября 2022
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Утечка газа. (2022) | Фото: Министерство обороны Дании

"Грубый саботаж": утечке на "Северном потоке" предшествовали два взрыва

Шведская полиция начала расследование утечки газа из газопровода "Северный поток" вблизи острова Борнхольм в Балтийском море. По предварительной информации, речь может идти о "грубом саботаже", заявили в национальной полиции.

Между тем, шведские сейсмологи категорично заявляют о двух взрывах, которые предшествовали появлению газа на поверхности моря. Глава шведской национальной сейсмической сети Бьорн Лунд заявил, что аппаратура зафиксировала, как "волны отскакивают от дна к поверхности". "Нет сомнений, что это был взрыв. У нас даже была станция в Гношё, которая зафиксировала эти данные", - цитирует ученого газета "Ведомости". Один из взрывов имел магнитуду 2,3 и был зарегистрирован 30 измерительными станциями на юге Швеции.

Вашингтон также уже прокомментировал случившееся. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что с уверенностью говорить о саботаже пока нельзя, нужно расследование, саботаж, по его словам, не отвечает интересам ни одной из сторон.

В Кремле также пока не готовы говорить о диверсии, хотя не исключают эту версию.

Теги: саботаж, диверсия, северный поток, утечка, взрыв



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