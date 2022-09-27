27 Сентября 2022
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Армия и ВПК В России
Беспилотник &quot;Орион&quot; (2021) | Фото: Министерство обороны РФ

Большая часть российских беспилотников не соответствует требованиям Минобороны РФ

Большая часть выпускаемых в России беспилотных летательных аппаратов не удовлетворяют тактико-техническим требованиям Минобороны РФ, заявил представитель оборонного ведомства полковник Игорь Ищук на круглом столе в Совете Федерации.

По его словам, из-за отсутствия желаемых беспилотников Минобороны вынуждено "идти на упрощение, на дополнительные соглашения, на прием БПЛА в эксплуатацию в опытном режиме".

В августе Washington Post писала, что из Ирана в Россию доставлено минимум два типа беспилотников, имеющих возможность оснащения боевыми снарядами.

При этом американские спецслужбы заявляют, что получение новой техники Россией может быть омрачено техническими проблемами иранских БПЛА. По данным разведки США, в ходе первых испытаний, которые провели уже российские военные, иранские беспилотники, якобы, показали множество неисправностей и отказов. "Россияне недовольны", - заявил на условиях анонимности американский военный чиновник.

У РФ имеется 1,5-2 тыс. разведывательных БПЛА, но относительно мало ударных беспилотников, способных точечно поражать цели в глубине территории противника. У Украины, напротив, много турецких боевых дронов, которые с первых дней спецоперации используются для поражения российской техники и инфраструктуры.

Теги: беспилотник, минобороны, бпла



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