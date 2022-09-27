27 Сентября 2022
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Происшествия За рубежом
Утечка газа в море (2022) | Фото: Вооруженные силы Дании

Датские военные опубликовали видео утечки газа на "Северном потоке"

Министерство обороны Дании опубликовало видео с газом, выходящим на поверхность Балтийского моря, предположительно, из труб газопровода "Северный поток".

По данным ведомства, на поверхности воды наблюдается несколько участков "волнения", вызванного выходящим газом – от 200 до 1 тыс. кв. м.

Об утечке стало известно накануне вечером – в газопроводе упало давление. Сообщалось, что повреждены могут быть сразу три ветки газопровода. В Кремле не стали исключать возможность диверсии.

"Нельзя исключать ни одного варианта. Очень тревожные новости. Некие разрушения в трубе, пока непонятно какого характера в датской экономической зоне. Совершенно беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства. Мы чрезвычайно обеспокоены. Это вопрос, связанный с безопасностью всего континента", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что морские власти Швеции в связи с ЧП на "Северном потоке" рекомендовали судам обходить район утечки газа на расстоянии пяти миль, для самолетов установлена безопасная высота полета в одну тысячу метров.

Накануне оператор газопровода сообщил о падении давления в трех ветках газопровода, включая "Северный поток-2". Затем появились сообщения о возможной утечке газа южнее острова Борнхольм. Предполагаемая точка ЧП находится сразу за пределами территориальных вод страны, в исключительной экономической зоне Дании.

Теги: утечка, северный поток, газопровод



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