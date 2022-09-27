В Челябинской области задержали мужчину, сообщившего о "минировании" дома

В Миассе задержали мужчину, сообщившего о "минировании" одного из домов города. Возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Полицейские обследовали здание и прилегающую территорию. Подозрительных предметов не обнаружили.

Мужчину установили и задержали. Им оказался неработающий, ранее судимый местный житель, который в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений позвонил в полицию.

Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.