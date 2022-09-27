27 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Военнослужащие (2022) | Фото: Накануне.RU

В Самарской области 69 частично мобилизованных вернулись к своим семьям

На встрече губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с военным комиссаром Самарской области Алексеем Вдовиным и исполняющим обязанности военного прокурора Самарского гарнизона Рамилем Хафизовым стало известно, что домой вернулись 69 частично мобилизованных жителей области.
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В рабочем порядке было проведено уточнение сведений о состоянии здоровья, семейном положении и прочих факторах по каждому, кто был призван на службу в рамках мобилизации, сообщает администрация Самарской области. По итогам этой работы 69 человек – жителей региона, получивших повестки, после прохождения дополнительных медицинских обследований и уточнения данных о состоянии здоровья и составе семьи, возвращены из воинских частей.

По итогам совместного обсуждения принято решение о корректировке работы комиссий. В них, как при обычном призыве, будут работать врачи. Это позволит более тщательно проводить первичный отбор мобилизованных с учетом всех факторов, связанных с состоянием их здоровья.

Теги: Самарская область, Дмитрий Азаров, Алексей Вдовин,



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