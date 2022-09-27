27 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
ДТП на ул. Городская, 1Л (2022) | Фото: отделение пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга

Дождь и снег привели к более чем 50 ДТП на дорогах Свердловской области

В первый день непогоды на дорогах Среднего Урала произошло больше 50 ДТП, сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.

Вчера из-за обильных осадков и сложной ситуации на дорогах, в авариях пострадали семь человек. Однако ДТП, результатом которых стал материальный ущерб, зарегистрировано гораздо больше. Чаще всего потерпевшие сами обращались в страховые компании.

В Госавтоинспекции отмечают, что мокрый снег и гололедица не единственные причины аварий - большую роль в инцидентах играли действия самих водителей, которые не учитывали обстановку на дороге. В связи с этим сотрудники ГИБДД рекомендуют автовладельцам отказаться от резких маневров, управлять транспортом плавно, а также соблюдать достаточную дистанцию и боковые интервалы с другими автомобилями.

Помимо этого владельцам авто необходимо подготавливать свой транспорт к новым погодным условиям и заранее озаботиться его состоянием перед поездкой на длительные расстояния.

Теги: дождь, снег, ДТП



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