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Самолёт А320 Airbus авиакомпании Аэрофлот (2020) | Фото: Накануне.RU

У самолета компании "Аэрофлот", который летел из Тюмени в Москву, произошел отказ бортовых систем

У самолета компании "Аэрофлот", который летел 27 сентября из Тюмени в Москву, произошел отказ бортовых систем, об этом сообщает telegram-канал "Авиаинцидент", передает корреспондент Накануне.RU.

Во время полета члены экипажа доложили о том, что произошел отказ комплексов TCAS – бортовой системы по предупреждению столкновений воздушных судов. Информация об инциденте поступила в 3.55 по мск.

Остальное оборудование продолжало работу в штатном режиме, полет не был прерван.

Теги: самолет, отказ бортовых ситем



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