У самолета компании "Аэрофлот", который летел из Тюмени в Москву, произошел отказ бортовых систем

У самолета компании "Аэрофлот", который летел 27 сентября из Тюмени в Москву, произошел отказ бортовых систем, об этом сообщает telegram-канал "Авиаинцидент", передает корреспондент Накануне.RU.



Во время полета члены экипажа доложили о том, что произошел отказ комплексов TCAS – бортовой системы по предупреждению столкновений воздушных судов. Информация об инциденте поступила в 3.55 по мск.