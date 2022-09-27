Власти Белгородской области закупят постельное белье и кровати в воинскую часть, куда попали мобилизованные белгородцы

Власти Белгородской области закупят "необходимые вещи" для мобилизованных жителей региона, об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Накануне глава региона съездил в одну из соседних областей (Гладков не сказал, в какую), куда были направлены мобилизованные белгородцы. Он поговорил с ними и пообещал решить те вопросы и проблемы, которые в силах решить.

"Были просьбы коллективные – кое-что нужно докупить. Всё, что сейчас нужно и необходимо, приобретём. Нужно оказать помощь и воинской части, потому что не хватает по понятным причинам кроватей, постельного белья. Всё, что у нас сейчас есть, в течение 2-3 часов доставим. В целом, конечно, как всегда, будем делать всё для того, чтобы нашим военнослужащим, особенно белгородцам, оказать всяческую помощь, которая в наших силах", - написал Гладков в своем Telegram-канале.