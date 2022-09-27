Суд по делу экс-схиигумена Сергия в третий раз подряд отложен из-за неявки свидетелей

Бабушкинский районный суд Москвы в очередной раз отложил рассмотрение уголовного дела бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) и его помощника Всеволода Могучева.

Напомним, Могучеву и Сергию вменяется статья 282 УК РФ – "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства организованной группой". 16 августа дело начали рассматривать по существу, однако заседание сразу пришлось отложить из-за неявки свидетелей.

На этой неделе состоялось очередное заседание. Как сообщается в электронной картотеке суда, процесс опять был отложен. В качестве такого решения вновь указана неявка свидетелей. Таким образом, заседание по этой причине переносится уже в третий раз подряд.

Согласно данным картотеки, следующее заседание по делу Сергия и Могучева запланировано на 5 октября.

Отец Сергий был задержан в конце 2020 года в Среднеуральском женском монастыре, который отлученный от церкви схиигумен на тот момент контролировал. В ноябре прошлого года Измайловский районный суд столицы приговорил Романова к 3,5 годам колонии. Его признали виновным по всем статьям обвинения – в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве. Позже Мосгорсуд оставил этот приговор без изменений.

Что касается Всеволода Могучева, его задержали осенью 2021 года в Ишиме. В июле обоим фигурантам продлили арест до 20 октября 2022 года.