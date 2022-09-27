В Челябинской области завершилось голосование на референдумах для жителей ЛНР и ДНР

В Челябинской области завершилось голосование на референдумах по вопросу вхождения ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облизбиркома.

Голосование проводилось с 23 по 27 сентября. Отдать свой голос можно было на четырех избирательных участках. Также было организовано выездное голосование по городам Челябинской области.

За дни голосования в колл-центр зарубежных избирательных комиссий на территории Челябинской области поступило 167 обращений, в том числе по вопросам голосования вне помещения.