27 Сентября 2022
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Политика В России
Коллаж, Андрей Клишас, Павел Крашенинников (2021) | Фото: Накануне.RU

СовФед не будет собираться на внеочередное заседание на этой неделе

Совет Федерации не будет проводить на этой неделе внеочередных заседаний для принятия законов о вхождении в состав России новых субъектов, передает РИА Новости со ссылкой на главу комитета СФ по конституционному законодательству Андрея Клишаса. Сенатор добавил, что следующее заседание палаты пройдет по графику – 4 октября.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источники сообщало, что 29 сентября российский парламент может собраться на внеочередные заседания по поводу вхождения в состав РФ новых регионов – ДНР, ЛНР и территорий Херсонской и Запорожской областей, где с 23 по 27 сентября проводятся референдумы.

Теги: совет федерации, андрей клишас, референдумы



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