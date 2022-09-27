СовФед не будет собираться на внеочередное заседание на этой неделе

Совет Федерации не будет проводить на этой неделе внеочередных заседаний для принятия законов о вхождении в состав России новых субъектов, передает РИА Новости со ссылкой на главу комитета СФ по конституционному законодательству Андрея Клишаса. Сенатор добавил, что следующее заседание палаты пройдет по графику – 4 октября.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источники сообщало, что 29 сентября российский парламент может собраться на внеочередные заседания по поводу вхождения в состав РФ новых регионов – ДНР, ЛНР и территорий Херсонской и Запорожской областей, где с 23 по 27 сентября проводятся референдумы.