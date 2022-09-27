На границе с Грузией подлежащим призыву россиянам начали вручать повестки

На погранпереходе "Верхний Ларс" (граница РФ и Грузии в Северной Осетии) начали выдавать повестки россиянам, желающим уехать из страны, но подлежащим мобилизации, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Северной Осетии.

"На границе с Грузией работает оперативная группа по призыву, в их числе представители военкомата и органы представительной власти. Они на выезде проверяют, военнообязанный ли человек, подлежит ли призыву. Если есть данные о том, что подлежит призыву, то в этом случае ему вручают повестку", - сообщили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в "Верхний Ларс" направляется мобильный пункт военкомата.

По данным МВД, на границе сейчас скопилось около 5,5 тыс. автомобилей и тысячи россиян, желающих покинуть страну.