27 Сентября 2022
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тепло, батарея, подключение (2016) | Фото: мэрия Екатеринбурга

Теплоснабжающая компания в Белоярском задолжала поставщикам энергии 65 миллионов рублей

Теплоснабжающая организация Белоярского городского округа МУП "Теплоснабжение" накопила долг перед поставщиком энергии в 65 млн рублей. Это выяснилось в ходе проверки прокуратурой исполнения законодательства в деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры, ведомству пришлось вмешаться в ситуацию и объявить МУП предостережение. Временно исполняющему обязанности главы Белоярского городского округа было также внесено представление об устранении нарушений действующего законодательства.

В результате задолженность перед поставщиками за поставленные топливно-энергетические ресурсы была полностью погашена.

Теги: ЖКК, поставщик энергии, долг



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