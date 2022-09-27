Теплоснабжающая компания в Белоярском задолжала поставщикам энергии 65 миллионов рублей

Теплоснабжающая организация Белоярского городского округа МУП "Теплоснабжение" накопила долг перед поставщиком энергии в 65 млн рублей. Это выяснилось в ходе проверки прокуратурой исполнения законодательства в деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры, ведомству пришлось вмешаться в ситуацию и объявить МУП предостережение. Временно исполняющему обязанности главы Белоярского городского округа было также внесено представление об устранении нарушений действующего законодательства.

В результате задолженность перед поставщиками за поставленные топливно-энергетические ресурсы была полностью погашена.