27 Сентября 2022
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Происшествия Свердловская область
Пожар в екатеринбургском складе на ул. Ереванская (2022) | Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге на площади в 600 "квадратов" сгорел склад

В Екатеринбурге потушили крупный пожар на складе. С огнем боролись почти весь день.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня рано утром поступил сигнал о пожаре на улице Ереванская в уральской столице. На площади в 600 квадратных метров сгорел склад.

В тушении были задействованы восемь единиц техники и 24 человека личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились около 17 часов вечера.

Точная причина возгорания сейчас устанавливается.

Пожар в екатеринбургском складе на ул. Ереванская(2022)|Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Теги: склад, возгорание, МЧС, Екатеринбург



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