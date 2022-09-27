В Екатеринбурге на площади в 600 "квадратов" сгорел склад
В Екатеринбурге потушили крупный пожар на складе. С огнем боролись почти весь день.
Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня рано утром поступил сигнал о пожаре на улице Ереванская в уральской столице. На площади в 600 квадратных метров сгорел склад.
В тушении были задействованы восемь единиц техники и 24 человека личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились около 17 часов вечера.
Точная причина возгорания сейчас устанавливается.