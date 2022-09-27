В отставку ушел конституционный судья Арановский, назвавший СССР "незаконно созданным государством"

Конституционный судья Константин Арановский ушел в отставку. На сайте Конституционного суда РФ говорится, что Арановский сам написал заявление, и связано оно с достижением им предельного возраста, возможного для этой должности.

Арановский стал конституционным судьей в 2010 году по представлению тогдашнего президента РФ Дмитрия Медведева.

Широкую известность получило мнение Арановского по постановлению КС о возмещении жилья, отнятого в ходе советских репрессий. Он заявил, что СССР – "незаконно созданное государство", поэтому Россия не должна считаться правопреемником "репрессивно-террористических деяний" советской власти.