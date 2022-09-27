В Тюменской области нарушили права 18 детей-сирот
В Тюменской области были допущены нарушения жилищных прав 18 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.
"Установлено, что заявители в несовершеннолетнем возрасте остались без родительского попечения и состояли в списке граждан, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Однако по достижении 18-летнего возраста жилье им предоставлено не было", - говорится в сообщении.
Прокуратура подала иски в суд о возложении на правительство Тюменской области обязанности предоставить нуждающимся жилые помещения, которые рассмотрены и удовлетворены.
В настоящее время сиротам предоставлены благоустроенные квартиры в Ишимском районе и Заводоуковском городском округе.