27 Сентября 2022
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Ключи от квартиры (2017) | Фото: gztslovo.ru

В Тюменской области нарушили права 18 детей-сирот

В Тюменской области были допущены нарушения жилищных прав 18 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

"Установлено, что заявители в несовершеннолетнем возрасте остались без родительского попечения и состояли в списке граждан, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Однако по достижении 18-летнего возраста жилье им предоставлено не было", - говорится в сообщении.

Прокуратура подала иски в суд о возложении на правительство Тюменской области обязанности предоставить нуждающимся жилые помещения, которые рассмотрены и удовлетворены.

В настоящее время сиротам предоставлены благоустроенные квартиры в Ишимском районе и Заводоуковском городском округе.

Теги: дети-сироты, жилищные права, жилье



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