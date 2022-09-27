ЯRUS становится площадкой для эксклюзивных кинопоказов

Поддержать российское кино в непростое для индустрии время видит одной из своих целей социальная сеть нового поколения ЯRUS с 6-миллионной аудиторией пользователей.

Премьерный показ военного боевика «Лучшие в аду» - в ближайший планах приложения. На протяжении шести дней, с 5 по 10 октября все зарегистрированные в ЯRUS смогут увидеть масштабное полотно режиссера Андрея Батова и создателей «Солнцепека» Евгения Пригожина и Алексея Нагина. Предыдущая картина Батова получила очень высокий рейтинг на авторитетном портале Кинопоиск.

К предстоящей премьере у зрителей такие же ожидания, учитывая, что трейлер фильма в социальных сетях и на видеохостингах уже набрал более 3 млн просмотров. Создатели не разглашают перипетии сюжета, а только подогревают интерес зрителей громкими слоганами: «Мы знаем, что попадем в ад, но в аду мы будем лучшими» и «У нас есть контракт, контракт с компанией, контракт с Родиной, с совестью».

В главных ролях заняты Георгий Болонев, Дмитрий Мурашев, Георгий Маришин, Захар Черезов, Юрий Евдокимов, Сергей Беспалов, Глеб Денисов, Алексей Кравченко, Владислав Демин, Антон Багмет. Производством картины занималась кинокомпания Aurum Production, которая выпустила ленты «Ржев», «Солцепек», трилогию «Шугалей», «Гранит» и «16-й».

Руководитель проекта ЯRUS Иван Добровольский рассказал, что очень гордится тем, что создатели фильма выбрали набирающую популярность социальную сеть площадкой для премьерного показа.

«Мы заинтересованы в разнообразном контенте для своих пользователей и активно поддерживаем новое российское кино. Обещаем, что будем регулярно радовать своих пользователей эксклюзивными показами»,— добавил Иван Добровольский, руководитель проекта ЯRUS

Первым эксклюзивным трейлером, который был выложен в ЯRUS, стал тизер семейной комедии о семейных ценностях, стабильности отношений и необходимости уметь слышать друг друга «Папы против мам» режиссера Алексея Петрухина.

«Приятно, что картину поддержала новая российская социальная сеть ЯRUS со своей огромной зрительской аудиторией. Дату премьеры и выхода фильма в прокат первыми узнают тоже в ЯRUS»,— говорит Алексей Петрухин, режиссер фильма «Папы против мам»

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