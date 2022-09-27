27 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Армия и ВПК В России
пункт пропуска, граница, госграница, Зауралье, ФСБ (2018) | Фото:пограничное управление ФСБ по Курганской и Тюменской областям

Минобороны не будет насильно возвращать россиян из-за границы

Минобороны не будет требовать от Грузии, Казахстана или других стран возвращать уехавших туда россиян.

"Минобороны России в рамках проведения частичной мобилизации никаких обращений к государственным органам республики Казахстан, Грузии, других стран по вопросам якобы принудительного возвращения находящихся там российских граждан в Россию не направляло, не разрабатывало и не планирует", - сообщают военные.

Напомним, ранее стало известно, что через пункт пропуска "Верхний Ларс" (граница России и Грузии) только за 26 сентября из России в Грузию уехали 10,5 тыс. человек.

Теги: Минобороны РФ, Грузия, Казахстан, граждане



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