Минобороны не будет насильно возвращать россиян из-за границы

Минобороны не будет требовать от Грузии, Казахстана или других стран возвращать уехавших туда россиян.

"Минобороны России в рамках проведения частичной мобилизации никаких обращений к государственным органам республики Казахстан, Грузии, других стран по вопросам якобы принудительного возвращения находящихся там российских граждан в Россию не направляло, не разрабатывало и не планирует", - сообщают военные.

Напомним, ранее стало известно, что через пункт пропуска "Верхний Ларс" (граница России и Грузии) только за 26 сентября из России в Грузию уехали 10,5 тыс. человек.