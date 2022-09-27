Референдумы на Среднем Урале прошли организованно

На Среднем Урале завершается голосование в рамках референдумов, которые проводят ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.

Волеизъявление жителей этих территорий, которые были вынуждены переехать на Урал, проходило на избирательных участках в Доме добровольцев Свердловской области и в рамках выездного голосования в муниципалитетах. Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, сегодня на избирательные участки приезжали те, кто живет в пунктах временного размещения в Полевском, Ревде, Арамили, Нижних Сергах и других территориях.

Организаторы голосования отмечают: участки работали на базе Дома добровольцев все пять дней, но сегодня, в последний день голосования, людей здесь особенно много. Также в течение дня члены участковых комиссий продолжали работать на выездах – во время референдумов они ежедневно посещали несколько населенных пунктов региона в соответствии с поступившими запросами.

По информации членов зарубежных УИК, происшествий на участках не было, а сами референдумы прошли организованно.

Напомним, что на повестке стоял вопрос о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России на правах субъектов.