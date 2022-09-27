В Челябинске мигранта приговорили к 16 годам колонии за убийство массажистки

В Челябинске иностранного гражданина приговорили к 16 годам в колонии строгого режима по обвинению в изнасиловании и убийстве массажистки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что в сентябре прошлого года обвиняемый пришел в квартиру женщины с целью получения услуг массажа. Он избил массажистку, сдавил руками шею, от чего женщина потеряла сознание, после чего изнасиловал и убил потерпевшую. После этого он украл деньги и имущество на общую сумму более 17 тыс. рублей и паспорт, потерпевшей.

Суд также удовлетворил исковые требования представителя потерпевшей о взыскании компенсации морального вреда в размере 997 тыс. рублей.