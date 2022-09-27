В Перми предприятие ищет специалиста, который будет заниматься вопросами мобилизации

ОАО Пермский телефонный завод "Телта" разыскивает специалиста, который будет заниматься вопросами мобилизации, передает корреспондент Накануне.RU.

Объявление о поисках "Начальника второго отдела" опубликовано на известном сайте вакансий. В список обязанностей входит: организация и проведение мероприятий по ведению мобилизационной подготовки и мобилизации в соответствии с нормативным правовым регулированием, разработка мобилизационных планов и мобилизационных заданий предприятия с проведением всех необходимых расчётов по экономической составляющей, осуществление и реализация функций режимно-секретного подразделения по мобилизационной работе, ведение секретного делопроизводства, составление и сбор отчетов в вышестоящие организации.

Работодатель обещает платить от 35 тыс. руб. в месяц.

В список требований входит опыт работы в мобилизационном отделе, высшее экономическое образование, а также знание необходимых Федеральных Законов, Указов Президента РФ, Постановлений и распоряжений представительной и исполнительной власти, приказов Управления, других нормативных актов.