27 Сентября 2022
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Происшествия Сибирский ФО В России
ил-76 (2015) | Фото:

Усть-илимского раненого военкома перевезли в Иркутск самолетом

Усть-илимского военного комиссара Александра Елисеева доставили самолетом в Иркутск. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

"Буквально 15 минут назад из Усть-Илимска в Иркутск прибыл борт с раненым военным комиссаром Александром Елисеевым. Его везут в иркутскую областную клиническую больницу. После осмотра специалистов будет определена дальнейшая тактика лечения", - написал Кобзев в своем Telegram-канале.

Между тем, Telegram-канал Baza опубликовал подробности о напавшем на Елисеева – 25-летнем местном жителе Руслане Зинине. Накануне он пришел в военкомат с обрезом и несколько раз выстрелил в военкома. После этого Зинина задержали.

На допросе молодой человек, якобы, рассказал, что решился на стрельбу после того, как повестку о мобилизации получил его двоюродный брат (ему 21 год). Также Зинин рассказал, что в марте этого года в зоне специальной военной операции погиб его лучший друг.

Зинин пришел в военкомат, где Елисеев выступал перед мобилизованными мужчинами. Начал задавать вопросы про своего погибшего друга. А потом начал стрелять по военкому.

Теги: военком, нападение, усть-илимск, мобилизация



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