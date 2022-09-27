27 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
роды в коронавирусном госпитале, младенец, красная зона (2021) | Фото: Instagram/Алексей Добровольский

Свердловская области стала лидером по суточной статистике covid-заражения

Свердловская область поднялась на первое место в рейтинге суточного числа зараженных коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные на сайте федерального оперштаба. Согласно им, за последние сутки COVID-19 в регионе заболело 2 тыс. 388 человек.

В это же время Москва заняла только второе место с 2 тыс. 89 зараженными. Санкт-Петербург - третье с 2 тыс. 81. При этом меньше всего случаев заболевания зарегистрировано в Ростовской области, где положительный тест на коронавирус зарегистрирован только у 132 человек.

Всего на Среднем Урале за сутки было госпитализировано 153 человека. Из больницы выписали 1,7 тыс. человек. Статистика суточной смертности, к счастью, до сих пор показывает ноль.

Всего в России за последние сутки зафиксировано больше 36,6 тыс. случаев covid-заражения, госпитализировано - 3,6 тыс. человек, скончался - 101.

Теги: статистика, коронавирус, лидер



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