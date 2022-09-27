Под Херсоном американец поддержал референдум и захотел российское гражданство

27 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин объявил частичную мобилизацию

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика Украина
паспорт (2007) | Фото: Накануне.ru

Под Херсоном американец поддержал референдум и захотел российское гражданство

Живущий в Херсонской области американец Джон Миллер пришел в паспортный стол города Алешки, чтобы запросить российское гражданство и паспорт для устройства на работу, а в разговоре с сотрудниками учреждения высказался в поддержку проводимого референдума.

Миллер рассказал, что сам он – из Калифорнии, а его жена – из Херсона, живут они в одном из сел неподалеку от Алешек, пишет РИА Новости. По его словам, он пять лет ждал украинского паспорта, но власти Украины ему его так и не выдали.

"Да, я хочу", - сказал он, отвечая на вопрос о том, желает ли он получить российское гражданство и паспорт. "Я бы хотел получить паспорт, чтобы я мог получить работу, пойти в банк, получить деньги. Жить вновь здесь, в Херсоне. Я очень взволнован по этому поводу", - поделился своими эмоциями американец.

Он также сказал, что считает позитивным с точки зрения мирной жизни проведение референдума.

"Это отличная идея для сообщества, я поддерживаю ее на 100%", - заключил Миллер.

Напомним, сегодня в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях – последний день референдума о вхождении в состав России.

Теги: Херсон, референдума, американец, джон Миллер



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети