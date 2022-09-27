Под Херсоном американец поддержал референдум и захотел российское гражданство

Живущий в Херсонской области американец Джон Миллер пришел в паспортный стол города Алешки, чтобы запросить российское гражданство и паспорт для устройства на работу, а в разговоре с сотрудниками учреждения высказался в поддержку проводимого референдума.

Миллер рассказал, что сам он – из Калифорнии, а его жена – из Херсона, живут они в одном из сел неподалеку от Алешек, пишет РИА Новости. По его словам, он пять лет ждал украинского паспорта, но власти Украины ему его так и не выдали.

"Да, я хочу", - сказал он, отвечая на вопрос о том, желает ли он получить российское гражданство и паспорт. "Я бы хотел получить паспорт, чтобы я мог получить работу, пойти в банк, получить деньги. Жить вновь здесь, в Херсоне. Я очень взволнован по этому поводу", - поделился своими эмоциями американец.

Он также сказал, что считает позитивным с точки зрения мирной жизни проведение референдума.

"Это отличная идея для сообщества, я поддерживаю ее на 100%", - заключил Миллер.

Напомним, сегодня в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях – последний день референдума о вхождении в состав России.