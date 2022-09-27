27 Сентября 2022
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Путин объявил частичную мобилизацию

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Общество В России
уборочная, сельское хозяйство, Тува (2021) | Фото: vk.com/gov.tuva

Путин заявил о приоритетах для россиян: спасение Донбасса и уборочная кампания

Президент России Владимир Путин провел совещание по уборочной кампании, но не смог избежать темы референдумов на Донбассе и на украинских территориях, подконтрольных ВС РФ.

"Конечно, сегодня в условиях проведения специальной военной операции и референдумов на Донбассе спасение людей на всех территориях, именно спасение людей на всех территориях, где этот референдум проводится, – все это находится во главе угла и является центром внимания всего нашего общества, всей страны. Это естественно, потому что связано и с драматическими событиями", - заявил глава государства.

Но Путин также добавил: "Но известный, простой и фундаментальный закон, который укладывается в очень простую и известную фразу "Хлеб – всему голова", этот закон никто не отменял. И, может быть, в таких условиях, в которых мы живем сейчас, этот закон является одним из важнейших – с учетом того, что еще и в мире происходит на продовольственных рынках". И дальше раскритиковал "хищническое поведение Запада в сфере продовольственной политики.

Также Путин заметил, что в рамках мобилизации призываются работники сельского хозяйства. Хотя ранее в Госдуме предлагали освободить участников уборочной кампании от мобилизации, президент к такому шагу, видимо, не готов. Он просто призвал глав регионов оказать помощь семьям селян, которых мобилизуют в сельских работ.

Теги: владимир путин, россияне, уборочная кампания, референдум



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