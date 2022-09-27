27 Сентября 2022
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Происшествия Свердловская область
(2018) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге научный сотрудник УрО РАН стала жертвой телефонных мошенников

В Екатеринбурге полиция вновь фиксирует массовые звонки от телефонных аферистов. Злоумышленники под видом сотрудников Центробанка выманили у горожан около 3 млн рублей.
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Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, одной из жертв стала сотрудник УрО РАН: мошенники убедили научного работника обналичить все сбережения на общую сумму 462 тыс. рублей. Потерпевшая обратилась в полицию и рассказала, что ей позвонил неизвестный под видом "сотрудника ЦБ РФ Игоря Долматова" и сообщил о попытках неизвестных завладеть ее сберегательным счетом. Женщину убедили обналичить все накопления и перевести на "страховой счет", который ей укажут.

Во втором случае "финансовый специалист" убедил местную жительницу перевести на "безопасный счет" 1,6 млн рублей личных накоплений и оформить несколько "зеркальных" банковских займов. В итоге потерпевшая осталась должна кредитным организациям около 600 тыс. рублей, а всего она перевела аферистам 2,2 млн рублей.

А в Ленинском районе телефонные мошенники убедили мужчину перечислить на "резервные ячейки" около 190 тыс. рублей. 51-летнему екатеринбуржцу также звонил "представитель крупной кредитной организации". Все потерпевшие рассказали сыщикам, что неоднократно слышали о подобных схемах обмана, однако на них было оказано психологическое давление из-за угрозы потери денег.

Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовных дел по статье "Мошенничество". Стражи порядка в очередной раз призывает жителей Екатеринбурга быть бдительными и не переводить свои деньги неизвестным.

Теги: мошенники, звонки, полиция, Екатеринбург



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