27 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
(2021) | Фото: Россети Урал

"Россети Урал" полностью ликвидировали последствия непогоды на Среднем Урале

Работники "Россети Урал" полностью восстановили электроснабжение в Свердловской области, сообщает пресс-служба компании. На данный момент специалисты обрабатывают точечные заявки в потребительской сети 0,4 кВ в Сысертском и Белоярском городских округах.

Напомним, что вчера в Сысертском, Белоярском, Каменск-Уральском городских округах из-за мокрого снега, порывов ветра до 10 м/с были зафиксированы локальные нарушения электроснабжения. Из-за этого около 11,3 тыс. жителей региона остались без электричества.

Работники компании работали в круглосуточном режиме. Всего в ликвидации последствий стихии были задействованы 61 бригада в составе более 183 человек и 72 единицы спецтехники.

В случае отключения или повреждения энергообъектов свердловчанам следует обратиться в компанию по бесплатному номеру: 8-800-220-0-220.

Теги: Россети Урал, непогода, электричество



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