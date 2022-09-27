В Югре детей мобилизованных освободят от оплаты детских садов

В Югре дети мобилизованных и участников специальной военной операции будут освобождены от платы за детский сад. Об этом со ссылкой на руководителя окружного департамента образования Алексея Дренина сообщает ТАСС.

"В Югре устанавливается новая мера поддержки в виде стопроцентной компенсации родительской платы за присмотр и уход в дошкольных образовательных организациях для семей. Она касается как призванных по мобилизации, так и участников специальной военной операции", - сказал Дренин.

Напомним, частичная мобилизация стартовала в России 21 сентября. Призвать должны 300 тыс. резервистов из 25 млн.