В Челябинске звание почетного гражданина присвоили пластическому хирургу и депутату

В Челябинске звание почетный гражданин города присвоили завотделением реконструктивной и пластической хирургии ЧОКБ Александру Пухову и депутату гордумы Виталию Рыльских. Их кандидатуры сегодня одобрили депутаты городского парламента, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Александр Пухов более 40 лет работает в медицине, развивая в Челябинске направление пластической и реконструктивной хирургии. Заслуженный врач Российской Федерации, получил три патента на изобретения, которые успешно применяются в медицине. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Виталий Рыльских — бизнесмен и меценат, более 15 лет посвятил нормотворческой деятельности в Челябинской городской думе. За счет собственных средств построил Храм в честь равноапостольного Великого Князя Владимира. За меценатство и благотворительность его имя занесено в энциклопедию Челябинской области. Имеет звание "Почетный гражданин Советского района города Челябинска", награжден орденами Святого благоверного князя Даниила Московского III степени, Преподобного Сергия Радонежского III степени, Святого Равноапостольного князя Владимира III степени, Преподобного Серафима Саровского III степени. Его кандидатура была внесена советом ветеранов Советского района и Челябинской епархией РПЦ.

Напомним, против присвоения звания "Почетный гражданин Челябинска" депутату гордумы Виталию Рыльских выступил депутат Госдумы от "Справедливой России – За правду" Валерий Гартунг. Он назвал это решение "позором на всю Россию". Депутат напомнил, что в 2018 году Рыльских уже пытались присвоить звание почетного гражданина, но из-за критики СМИ и общественности делать этого не стали.

Челябинское региональное отделение партии "Справедливая Россия – За правду" выступило с инициативой исключить возможность присвоения звания "Почетный гражданин города" людям, имевшим судимость, в том числе погашенную, и в отношении которых прекращено уголовное преследование по нереабилитирующим основаниям.