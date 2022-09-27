В Челябинске звание почетного гражданина присвоили пластическому хирургу и депутату

27 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин объявил частичную мобилизацию

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Челябинская область
Челябинская городская дума, голосование (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске звание почетного гражданина присвоили пластическому хирургу и депутату

В Челябинске звание почетный гражданин города присвоили завотделением реконструктивной и пластической хирургии ЧОКБ Александру Пухову и депутату гордумы Виталию Рыльских. Их кандидатуры сегодня одобрили депутаты городского парламента, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Александр Пухов более 40 лет работает в медицине, развивая в Челябинске направление пластической и реконструктивной хирургии. Заслуженный врач Российской Федерации, получил три патента на изобретения, которые успешно применяются в медицине. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Виталий Рыльских — бизнесмен и меценат, более 15 лет посвятил нормотворческой деятельности в Челябинской городской думе. За счет собственных средств построил Храм в честь равноапостольного Великого Князя Владимира. За меценатство и благотворительность его имя занесено в энциклопедию Челябинской области. Имеет звание "Почетный гражданин Советского района города Челябинска", награжден орденами Святого благоверного князя Даниила Московского III степени, Преподобного Сергия Радонежского III степени, Святого Равноапостольного князя Владимира III степени, Преподобного Серафима Саровского III степени. Его кандидатура была внесена советом ветеранов Советского района и Челябинской епархией РПЦ.

Напомним, против присвоения звания "Почетный гражданин Челябинска" депутату гордумы Виталию Рыльских выступил депутат Госдумы от "Справедливой России – За правду" Валерий Гартунг. Он назвал это решение "позором на всю Россию". Депутат напомнил, что в 2018 году Рыльских уже пытались присвоить звание почетного гражданина, но из-за критики СМИ и общественности делать этого не стали.

Челябинское региональное отделение партии "Справедливая Россия – За правду" выступило с инициативой исключить возможность присвоения звания "Почетный гражданин города" людям, имевшим судимость, в том числе погашенную, и в отношении которых прекращено уголовное преследование по нереабилитирующим основаниям.

Теги: почетный гражданин, гордума, Виталий Рыльских,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети