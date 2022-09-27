27 Сентября 2022
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Общество В России
Константин Затулин (2022) | Фото: duma.gov.ru

В Госдуме снова подняли вопрос о возвращении смертной казни

В Госдуме сегодня снова был поднят вопрос о снятии моратория на смертную казнь. Поводом стало массовое убийство в ижевской школе – погибли 17 человек, ранены 23.

"Единоросс" Константин Затулин сегодня в начале пленарного заседания Госдумы предложил провести неотложные консультации депутатов с президентом о восстановлении смертной казни в связи с трагедией в Ижевске.

Хотя известно, что снятие моратория на смертную казнь требует не консультаций с президентом, а изменения Конституции, спикер палаты Вячеслав Володин ("Единая Россия") предложил подготовить протокольное поручение по этому вопросу для профильного комитета, в течение пленарного заседания Госдума должна его рассмотреть.

Вопрос о возвращении смертной казни периодически поднимается российскими политиками, но зачастую это связано не с реальным намерением реализовать инициативу, а с популизмом. Поэтому иногда более осведомленным коллегам особо ретивых парламентариев приходится опровергать их громкие заявления.

Так, в июле этого года глава комитета Совета Федерации ко конституционному законодательству Андрей Клишас напомнил, что мораторий на смертную казнь в России может быть отменен только с принятием новой Конституции.

Смертная казнь не выносится и не исполняется в России с 1997 года.

В июне председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин заявил, что "ни законом, ни поправками в Конституцию РФ нельзя вернуться к смертной казни". "Смертную казнь можно вернуть только через принятие новой Конституции", - сказал он.

Теги: госдума, смертная казнь, мораторий, константин затулин



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