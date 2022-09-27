Хазин: Мишустин может одержать важную "бюджетную победу" над либералами

Премьер РФ Михаил Мишустин одержал серьезную победу над либеральной элитной группой, поскольку в проект нового бюджета не вошло пресловутое "бюджетное правило", в соответствии с которым Россия много лет фактически платила дань мировой долларовой системе. Об этом пишет экономист Михаил Хазин.

Суть "бюджетного правила" в том, что государство не получает денег от экспорта нефти, если ее цена превышает некоторую величину (заведомо меньшую, чем рыночные цены), а отправляет в "кубышку". Причем цену этой "кубышки" наглядно продемонстрировали США, украв у России 300 миллиардов долларов резервов.

Сейчас Мишустин требует сделать бюджет дефицитным, чтобы все деньги шли в экономику и на инвестиции. И с точки зрения российского бюджета, это настоящая революция. Он еще не принят, но шансов на возвращение "бюджетного правила" немного. Это может привести к тому, что экономический спад приостановится, но вот для устойчивого роста этого не хватит - нужен реально дешевый кредит для малого и среднего бизнеса, производства товаров народного потребления, заключает Хазин.