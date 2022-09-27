На Южном Урале местную жительницу оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Жительницу Снежинска приговорили к штрафу в размере 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского суда.

Инцидент произошел в мае текущего года на рабочем месте женщины. Ее привлекли к административной ответственности за высказывания в неприличной форме, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации.

Суд назначил ей штраф в размере 30 тыс. рублей. Женщина обжаловала это решение в областной суд. Жалоба оставлена без удовлетворения.