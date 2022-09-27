27 Сентября 2022
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Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале местную жительницу оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Жительницу Снежинска приговорили к штрафу в размере 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского суда.

Инцидент произошел в мае текущего года на рабочем месте женщины. Ее привлекли к административной ответственности за высказывания в неприличной форме, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации.

Суд назначил ей штраф в размере 30 тыс. рублей. Женщина обжаловала это решение в областной суд. Жалоба оставлена без удовлетворения.

Теги: ВС РФ, штраф,



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