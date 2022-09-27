Бастрыкин прибыл в Ижевск

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин прибыл в Ижевск. Вместе с ним прибыл его первый заместитель Эдуард Кабурнеев и другие сотрудники центрального аппарата СКР. Цель визита – расследование уголовного дела, связанного с нападением на школу № 88.

Бастрыкин лично осмотрел место трагедии, в том числе здание образовательного учреждения и прилегающую территорию, сообщает СКР. Он дал следователям и криминалистам конкретные поручения по сбору и фиксации необходимых доказательств и назначении экспертных исследований.

Напомним, по последним данным, жертвами стрелка из Ижевска стали 13 человек (шестеро взрослых, семеро несовершеннолетних), ранено 14 детей и семеро взрослых. Соседи описали нападавшего словами "скрытный", "замкнутый", уточнив, что он жил с мамой и бабушкой, а девушки у него не было.