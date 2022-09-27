Bloomberg: Признаков увеличения военной помощи Украине не видно

Пока нет никаких признаков того, что союзники Украины увеличат военную помощь ВСУ, пишет Bloomberg.

Кураторы Киева и раньше, поставляя оружие, уклонялись от отправки ракетных систем большой дальности, боевых самолетов и танков стандарта НАТО. И сейчас в Киеве опасаются, что окно возможностей для захвата территорий закроется в свете мобилизации в России.

На днях Владимир Зеленский призвал увеличить количество реактивных систем залпового огня, артиллерии, противовоздушной обороны и танков, чтобы помочь захватить другие территории. Однако, по словам высокопоставленного европейского чиновника, маловероятно, что произойдет резкое увеличение поставок оружия или будут нарушены негласные табу, так как США проявляют осторожность, а собственные запасы оружия в Европе на исходе. В частности, Германия не собирается передавать танки Leopard. Ранее Киеву передавались танки советского образца.

США рассматривают запросы на предоставление более мощного оружия, и один из чиновников Пентагона заявил, что администрация Джо Байдена может предоставить беспилотник Gray Eagle, который вооружен ракетами Hellfire. Но там с осторожностью относятся к этому, опасаясь разрастания конфликта и включению в него НАТО.

The New York Times пишет, что даже РСЗО HIMARS не смогли серьезно повлиять на логистику российской армии, которая адаптировалась к ударам, рассредоточив запасы боеприпасов.

Украинские телеграм-каналы также пишут, что в преддверии зимы и обострении социально-экономических противоречий в Европе увеличение военной помощи маловероятно. Страны не хотят обострять ситуацию, думая больше о своих проблемах.