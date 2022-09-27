Bloomberg: Признаков увеличения военной помощи Украине не видно

27 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин объявил частичную мобилизацию

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Армия и ВПК В бывшем СССР За рубежом Украина
пуск ракеты, спецоперация, армия, z, оружие (2022) | Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Bloomberg: Признаков увеличения военной помощи Украине не видно

Пока нет никаких признаков того, что союзники Украины увеличат военную помощь ВСУ, пишет Bloomberg.

Кураторы Киева и раньше, поставляя оружие, уклонялись от отправки ракетных систем большой дальности, боевых самолетов и танков стандарта НАТО. И сейчас в Киеве опасаются, что окно возможностей для захвата территорий закроется в свете мобилизации в России.

На днях Владимир Зеленский призвал увеличить количество реактивных систем залпового огня, артиллерии, противовоздушной обороны и танков, чтобы помочь захватить другие территории. Однако, по словам высокопоставленного европейского чиновника, маловероятно, что произойдет резкое увеличение поставок оружия или будут нарушены негласные табу, так как США проявляют осторожность, а собственные запасы оружия в Европе на исходе. В частности, Германия не собирается передавать танки Leopard. Ранее Киеву передавались танки советского образца.

США рассматривают запросы на предоставление более мощного оружия, и один из чиновников Пентагона заявил, что администрация Джо Байдена может предоставить беспилотник Gray Eagle, который вооружен ракетами Hellfire. Но там с осторожностью относятся к этому, опасаясь разрастания конфликта и включению в него НАТО.

The New York Times пишет, что даже РСЗО HIMARS не смогли серьезно повлиять на логистику российской армии, которая адаптировалась к ударам, рассредоточив запасы боеприпасов.

Украинские телеграм-каналы также пишут, что в преддверии зимы и обострении социально-экономических противоречий в Европе увеличение военной помощи маловероятно. Страны не хотят обострять ситуацию, думая больше о своих проблемах.

Теги: Украина, оружие, помощь



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети