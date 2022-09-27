Главный эпидемиолог Новосибирской области выступила за ношение масок в сезон гриппа и коронавируса

В Новосибирской области растет заболеваемость ОРВИ, количество ежедневно выявленных случаев ковида остается высоким. Эпидемиологи настаивают, что важно носить медицинские маски для профилактики вирусных инфекций.

Главный эпидемиолог Новосибирской области Елена Пудова напомнила мерах профилактики сезонных инфекций и коронавируса. «Вирус сам по себе в воздух не попадает. Любой вирус – паразит, обитает внутри клеток организма-хозяина и выделяется с биологическими жидкостями: слюной, слизистыми выделениями из носа. Он передается [от человека к человеку] в момент разговора, и особенно – когда больной кашляет или чихает. Маска – это надежный физический барьер для вирусов. К примеру, два человека находятся в метре друг от друга. Один в настоящий момент болен и выделяет вирус, другой – здоров. Даже если маску наденет только тот, кто болеет, вероятность заразиться у второго человека снижается в 5-7 раз. Если же в масках будут оба, то риск передать [респираторную] инфекцию сокращается до 2-3%», – рассказала она.

Маски защищают не только от коронавируса, но и от других инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Эпидемиологи советуют пациентам с признаками ОРВИ носить маску даже дома, чтобы защитить свою семью. В месте скопления людей медицинская маска просто необходима, особенно пожилым людям, людям с хроническими заболеваниями, а также тем, кто часто болеет простудами.

Роспотребнадзор Новосибирской области отмечает существенный рост заболеваемости вирусными инфекциями. Последние пять недель в Новосибирской области количество обратившихся к врачам увеличивалось каждые семь дней на 3,9%-26,6%. За последнюю неделю в регионе число заболевших составило 27 639 человек. Эпидемический порог превышен на 63,2%. Большинство заболевших – взрослые. Превышение эпидпорога в этой возрастной группе –почти трехкратное – на 197,9%, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Важной мерой профилактики коронавирусной инфекции считается и вакцинация. Работа прививочных кабинетов по вакцинации от коронавируса организована министерством здравоохранения Новосибирской области. Прививку можно поставить в поликлиниках – как в районах, так и в областном центре. Выбрать удобный пункт вакцинации можно на интерактивной карте, где указаны адреса и часы работы каждого кабинета.