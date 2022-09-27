Педагогам Екатеринбурга проиндексировали зарплату на 4%

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об индексации зарплаты сотрудников образовательных организаций уральской столицы на 4%. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как отметил начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Константин Шевченко, в этом году средняя заработная плата педагогических работников по отрасли составляет 51 тыс. 715 руб. По его данным, педагоги средних общеобразовательных организаций получают 53 тыс. 251 руб., педагоги организаций дополнительного образования – 48 тыс. 735 руб., а сотрудники дошкольных образовательных организаций – порядка 49 тыс. 551 руб.

На сегодняшний день в систему образования уральской столицы входят 165 школ, 345 детских садов, а также 17 учреждений дополнительного образования. В них работают более 13,5 тыс. педагогов.

Ранее сообщалось, что свердловские школы будут сами решать, переводить ли учеников на дистант из-за ситуации с ковидом.