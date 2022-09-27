Россия сохраняет готовность к переговорам – Кремль

Россия сохраняет готовность к переговорам, но Украина полностью ушла из переговорного процесса, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент говорил, что Россия сохраняет свою готовность вести переговоры. Но по мере изменения ситуации, меняются и условия… С переговорного трека полностью ушла украинская сторона. Поэтому специальная военная операция продолжается", - заявил Песков.

При этом несколько дней назад министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил: "В свете политики Запада о переговорах с Украиной сейчас не может быть и речи".

Также стоит отметить вчерашнее заявление министра иностранных дел Турции Мевлета Чавушоглу. Он рассказал, что во время саммита ШОС в Самарканде президент России сказал своему турецкому коллеге, что готов к переговорам с Киевом, но на новых условиях.