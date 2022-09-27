27 Сентября 2022
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Общество Новосибирская область
старческие руки, пожилые, пенсионер (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Программа декады пожилых людей в Новосибирской области будет насыщенной - пройдет более 1700 мероприятий

С 1 по 10 октября в Новосибирской области традиционно пройдет Декада пожилых людей. Программу ее основных мероприятий представил в ходе пресс-конференции 27 сентября заместитель министра труда и социального развития региона Владимир Машанов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, в регионе проживает более 650 тысяч пожилых людей. Министерством труда и социального развития региона в 2022 году направлено на выплаты пожилым людям 10,2 млн рублей, на мероприятия по поддержке людей старшего возраста в текущем году бюджетом предусмотрено 664,4 млн рублей. 

Официальный старт Декады – 1 октября: в этот день губернатор Новосибирской области Андрей Травников выступит с обращением к пожилым жителям региона в эфире телеканала «ОТС».
Как рассказал Владимир Машанов, в разработанном областными властями совместно с муниципалитетами и общественными организациями плане Декады – более 1,7 тысячи тематических мероприятий, которые пройдут во всех муниципальных районах и городских округах Новосибирской области. Культура, здоровье, образование, бытовые услуги, содействие занятости, спорт – программой задействованы все ключевые сферы, актуальные для людей пожилого возраста. В сравнении с прошлым годом количество активностей увеличилось на 200 мероприятий. Это позволит большему числу жителей региона старшего возраста принять участие в Декаде, причем небольшими группами с учетом эпидемиологической обстановки.

Самое большое количество участников, как предполагается, соберет флешмоб «Шаги здоровья», который пройдет 7 октября одновременно во всех муниципалитетах Новосибирской области. Концерты, экскурсии, выставки, оздоровительные занятия, акции в аптечных сетях, парикмахерских и магазинах, консультации по трудоустройству и ярмарки вакансий, творческие мастер-классы, встречи с юристами, докторами, специалистами пенсионного фонда и социальных служб – каждый сможет выбрать для себя мероприятие по своим интересам. 

Пансионат для ветеранов войны и труда в Тюмени(2019)|Фото: Накануне.RU

Заместитель министра отметил активное участие ветеранских общественных организаций, которые стали партнерами министерства по целому ряду мероприятий и проектов, включая участие в реализации проекта «Демография» в части выявления потребностей в социальных услугах у пожилых людей. 

Подробный план Декады пожилых людей опубликован на сайте регионального министерства труда и социального развития.
 

Теги: день пожилого человека, демография, нацпроект, старшее поколение



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