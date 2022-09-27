27 Сентября 2022
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ОМК, Северный поток-2, трубы, объединеная металлургическая компания (2016) | Фото: ОМК

В Кремле не исключили возможность диверсии на газопроводе "Северный поток"

В Кремле не стали исключать возможность диверсии на газопроводе "Северный поток", в котором, по предварительным данным, накануне упало давление и была выявлена утечка.

"Нельзя исключать ни одного варианта. Очень тревожные новости. Некие разрушения в трубе, пока непонятно какого характера в датской экономической зоне. Совершенно беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства. Мы чрезвычайно обеспокоены. Это вопрос, связанный с безопасностью всего континента", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что морские власти Швеции в связи с ЧП на "Северном потоке" рекомендовали судам обходить район утечки газа на расстоянии пяти миль, для самолетов установлена безопасная высота полета в одну тысячу метров, передает РИА Новости.

Накануне оператор газопровода сообщил о падении давления в трех ветках газопровода, включая "Северный поток-2". Затем появились сообщения о возможной утечке газа южнее острова Борнхольм. Предполагаемая точка ЧП находится сразу за пределами территориальных вод страны, в исключительной экономической зоне Дании.

Теги: кремль, северный поток, диверсия



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