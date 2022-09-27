27 Сентября 2022
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Поликлиника Центра МНТК &quot;Микрохирургия глаза&quot; в центре Екатеринбурга (2022) | Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

"Атомстройкомплекс" построил поликлинику для "Микрохирургии глаза" в центре Екатеринбурга

Компания "Атомстройкомлекс" завершила строительство поликлиники Центра МНТК "Микрохирургия глаза" в центре Екатеринбурга. Медучреждение занимает три этажа ЖК "Свобода", который также является проектом компании. Главное направление поликлиники – офтальмологическая консультативная и лечебная помощь взрослым с преобладанием пациентов с глаукомой.

Площадь помещения составляет 1 тыс. 350 кв.м. При этом вся инженерная адаптация была выполнена всего за пять месяцев текущего года. Сейчас же поликлиника с отделкой "под ключ" уже передана в аренду заказчику. По словам гендиректора Екатеринбургского центра МНТК "Микрохирургия глаза" Олега Шиловского, "Атомстройкомплекс" был выбран для реализации проекта не случайно - компания давно является надежным партнером Центра и уже имеет опыт в строительстве сложных медицинских объектов.

Поликлиника Центра МНТК "Микрохирургия глаза" в центре Екатеринбурга(2022)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Поликлиника Центра МНТК "Микрохирургия глаза" в центре Екатеринбурга(2022)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"С 2008 года "Атомстройкомплекс" решает специфические задачи нашего Центра: это и расширение действующего стационара на Бардина, 4а, строительство отделения охраны детского зрения на улице Мичурина, 132 и центра рефракционно-лазерной хирургии на улице Ясной, 31. У нас всегда особые требования, например, к вентиляции, к организации стерильных операционных. И "Атомстройкомплекс" с блеском с этим справляется. Наш новый совместный проект в "Свобода Residence" – это современная, прекрасно оснащенная глазная поликлиника, где пациенты в комфортных условиях будут получать медицинскую помощь в том числе и по программе госгарантий, то есть бесплатно. Колоссальное значение имеет расположение поликлиники в центре города, на пересечении улиц Шейнкмана и Радищева", - рассказал Шиловских.

Поликлиника Центра МНТК "Микрохирургия глаза" в центре Екатеринбурга(2022)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Поликлиника Центра МНТК "Микрохирургия глаза" в центре Екатеринбурга(2022)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Он также добавил, что сейчас уже идет монтаж специализированного медоборудования. До центра будет легко добираться из любого района и, по словам гендиректора, прием пациентов планируется открыть уже этой осенью.

Напомним, что "Атомстройкомплекс" является крупнейшим строительным холдингом Урала и партнером как региона, так и Екатеринбурга в строительстве социально значимых объектов. Компания занимается тем, что формирует внутреннюю инфраструктуру жилых кварталов, размещая на первых этажах предприятия сферы услуг.

Теги: ЖК Свобода, поликлиника, Микрохирургия глаза, Атомстройкомлекс



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