Politico: Иранские дроны союзных сил стали большой проблемой для ВСУ

Иранские беспилотники, которые якобы стали массово использоваться союзными силами, стали "огромной проблемой" для ВСУ, пишет Politico.

Применение в больших количествах иранских дронов началось в сентябре. Младший сержант ВСУ Андриана Арехта говорит, что на днях беспилотники сбросили бомбы на их позиции, уничтожив два танка с экипажами внутри, при этом уклонились от поражения. Их трудно увидеть на радарах, и это "огромная проблема".

"Одни наносили удары по боевым позициям, уничтожая танки и бронетехнику, другие наносили удары по гражданской инфраструктуре, в том числе в портовом городе Одесса", - пишет издание.

Якобы Россия развернула иранские боевые беспилотники Shahed и Mohajer в большом количестве по всей Украине, и это привело к "сокрушительным результатам" (devastating results), особенно ночью, потому что их можно сбить зенитными ракетами "Стингер", но они не обладают системой ночного видения. В украинских войсках заявляют, что иранские дроны делают необходимыми дополнительные современные вооружения, потому что "Стингерами" небо на большой территории не закрыть.

Автор также отмечает другие проблемы с вооружением и большие потери ВСУ.